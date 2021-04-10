З 11 квітня Харків буде жити за правилами "червоної зони": як будуть працювати магазини і ходити транспорт

В неділю, 11 квітня, Харківська область входить у "червону зону" карантину, замінивши Івано-Франківську, в якій знизився рівень епідемічної небезпеки поширення COVID - 19. Карантинні обмеження будуть введені і в обласному центрі регіону.
Про це в ефірі "7 каналу" розповіла заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я і соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє "СУСПІЛЬНЕ.НОВИНИ".
За словами чиновника, це будуть "правила життя на найближчий час".
Итак, з 11 квітня в місті забороняється:
Продовжать свою роботу:
Фінансові установи, інкасації, перевезення цінностей, пошти, медичних і ветеринарних послуг, робота АЗС без зони живлення, перукарень і салонів краси за попереднім записом, телекомунікаційних послуг;
Громадський транспорт також не буде закритий. Проте перевезення дозволене з умовою 50%-го наповнення місць для сидіння;
"Працюватиме електричний міський транспорт: трамвай, тролейбус, метрополітен, залізничний транспорт, міський, приміський, внутрішньообласний транспорт за умови, що буде заповнюватися 50% для сидіння у салоні", - заявила Світлана Горбунова-Рубан.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмыгаль натякнув про зміну голови КМДА Віталія Кличка у разі невдачі у боротьбі з пандемією в місті.