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Субота, 10.04.2021
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З 11 квітня Харків буде жити за правилами "червоної зони": як будуть працювати магазини і ходити транспорт

З 11 квітня Харків буде жити за правилами "червоної зони": як будуть працювати магазини і ходити транспорт
Оновлено 10:16 Сьогодні Телеграф

В неділю, 11 квітня, Харківська область входить у "червону зону" карантину, замінивши Івано-Франківську, в якій знизився рівень епідемічної небезпеки поширення COVID - 19. Карантинні обмеження будуть введені і в обласному центрі регіону.

Про це в ефірі "7 каналу" розповіла заступник Харківського міського голови з питань охорони здоров'я і соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє "СУСПІЛЬНЕ.НОВИНИ".

За словами чиновника, це будуть "правила життя на найближчий час".

Итак, з 11 квітня в місті забороняється:

  • Прийом відвідувачів в кафе, ресторанів і інших закладів громадського харчування, за винятком роботи на винос;
  • Робота непродовольчих ринків і магазинів. Не заборонена діяльність магазинів і супермаркетів за умови наявності в асортименті не менше 60% продовольчих товарів.
  • Робота установ культури, зокрема, театрів і кінотеатрів;
  • Усі учбові заклади будуть перекладені на дистанційну роботу, за  учнів 1-4 класів;

Продовжать свою роботу:

Фінансові установи, інкасації, перевезення цінностей, пошти, медичних і ветеринарних послуг, робота АЗС без зони живлення, перукарень і салонів краси за попереднім записом, телекомунікаційних послуг;

Громадський транспорт також не буде закритий. Проте перевезення дозволене з умовою 50%-го наповнення місць для сидіння;

"Працюватиме електричний міський транспорт: трамвай, тролейбус, метрополітен, залізничний транспорт, міський, приміський, внутрішньообласний транспорт за умови, що буде заповнюватися 50% для сидіння у салоні", - заявила Світлана Горбунова-Рубан.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмыгаль натякнув про зміну голови КМДА Віталія Кличка у разі невдачі у боротьбі з пандемією в місті.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
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Карантин, Харків, Обмеження, Червона зона.
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