Окупанти прицільним вогнем вбили українського бійця на Донбасі

Збройні формування Російської Федерації в суботу, 10 квітня, 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один український військовий був убитий і ще один отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні про ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7.00 неділі, 11 квітня, опублікованій на сторінці прес-центру ООС в соцмережі Facebook.

"Внаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення, не сумісні з життям… Ще один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середнього ступеня важкості", - йдеться в зведенні.

На обстріли бойовиків українські військові відкривали вогонь.

Як повідомлялося, в Росії визнали, що бойовики "ДНР" і "ЛНР" підконтрольні армії РФ.