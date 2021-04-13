З самого ранку вже втрати: бойовики "ДНР" скинули гранати на позиції української армії

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку доби вівторка, 13 квітня, тричі порушили режим припинення вогню, зробивши один обстріл українських позицій і двічі за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які скинули на позиції Збройних сил України гранати, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил в ранковому зведенні, опублікованому на сторінці в соцмережі Facebook.

"Так, неподалік від населеного пункту Південне противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. В районі населеного пункту Майорське БПЛА противника, перетинаючи лінію розмежування, здійснили скид гранат на позиції наших підрозділів, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям ", - йдеться в звіті.

Ще двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

"Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доставили до лікувального закладу", - йдеться в звіті.

У прес-центрі додали, що за минулу добу, 12 квітня, в районі проведення ООС, збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню, з яких 15 - обстріли позицій українських військ і 2 - дистанційне мінування мінами ПОМ-2.

Як повідомлялося, в понеділок, 12 квітня, під час обстрілу бойовиків на Донбасі загинув 24-річний старший солдат Ярослав Карлійчук.

Таким чином це вже 12 загиблий на Донбасі український військовий з початку квітня.