"Добре, що є Путін": в харківському вузі розповіли, чи покарають педагога за пости в соцмережах

У Харківській академії культури прокоментували скандал за участю їхнього викладача - доцента Наталії Сімейкіної, яка 12 квітня опублікувала в Facebook неоднозначний коментар про українців і президента РФ Володимира Путіна.

І хоч фрази "Турчинов і вся банда полізли на Донбас" і "Добре, що є Путін, може всіх не доб'ють" жінка вже видалила, в академії вважають такі висловлювання неприпустимими.

За словами першого проректор ХДАК Юрія Лошкова, Сємєйкіна не замислилася, якими можуть бути наслідки таких слів.

"А якщо вона дійсно має таку точку зору і такі переконання, то їй, звичайно, не місце серед викладачів і українських педагогів", - цитує проректора "Суспільне".

Про свою позицію Наталія Сємєйкіна на роботі ще не відзвітувала, однак питання про її звільнення розглянуть на кадровій комісії.

Тим часом місцеві активісти повісили на будівлю банер зі словами: "Вата в голові? Немає місця на кафедрі".

Нагадаємо, український посол в Австрії Олександр Щерба обурився після того, як австрійська газета Der Standard назвала ситуацію на Донбасі "громадянською війною".