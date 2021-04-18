На Буковині прямо під час служби застрелився молодий військовий

На кордоні з Румунією звів рахунки з життям український прикордонник. Чоловік застрелився під час несення служби.

Інцидент стався в селі Тереблече Чернівецької області, недалеко від пропускного пункту Порубне. Тіло військового виявили в неділю вранці, 18 квітня. Про це журналістам повідомив прес-секретар Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, пише Укрінформ.

За його словами, вранці бійці наряду прикордонної почули постріл недалеко від кордону.

"Туди негайно виїхала служба реагування, яка й виявила непритомного військового із вогнепальним пораненням в область серця. Він також перебував у наряді, а біля нього була використана його штатна зброя", - подомив пресс-офіцер

Загиблим виявився 24-річний співробітник Чернівецького прикордонного загону. За попередньою версією, боєць вчинив суїцид. До цього в його поведінці не було нічого дивного.

Нагадаємо, на Волині, перебуваючи в прикордонному патрулі, наклав на себе руки 20-річний солдат строкової служби. Він вистрілив собі в голову з автоматичної зброї.

За два дні до того у 169 Навчальному центрі "Десна" застрелився молодий контрактник.