Локдаун у Львові на Вербну неділю та Великдень: названі обмеження

Мер Львова Андрій Садовий розповів, як в місті будуть відзначати Великдень и Вербну неділю, враховуючи загрозливий рівень захворюваності на коронавірус, яким в Україні за даними на ранок понеділка, 19 квітня захворіли ще 6506 людей, а з початку пандемії вмерли вже 40 тисяч українців.

Про це йдеться на сайті Львівської міської ради.

"Зараз ми розробляємо протокол, згідно з яким це все буде відбуватися: лише на відкритому повітрі, з дотримання великої дистанції між вірянами. Також священнослужителі дозволяють самостійно освятити великодні кошики вдома свяченою водою", - зауважив він.

За словами міського голови, категорично не можна допустити, щоб багато людей збиралось в одному місці, адже це одразу дасть ріст захворюваності. Це усвідомлює і духовенство, тому і дало згоду на святкування в такому форматі.

"Потрібно думати про свою безпеку, адже ми всі знаємо, що береженого Бог береже", – наголосив Садовий.

Як повідомляв "Телеграф", під Одесою від наслідків СOVID-19 померла ще одна дитина.