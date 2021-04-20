Смертельна аварія з маршруткою в Запоріжжі: від Mitsubishi залишилася лише половина (фото)

Сьогодні, 20 жовтня, о 13:40 в Запоріжжі біля прохідної автомобілебудівного заводу сталася смертельна аварія.

Як повідомили в облуправлінні Нацполіціі, 43-річний водій Mitsubishi Lancer сильно перевищив швидкість, через що не впорався з керуванням і врізався в маршрутку Mercedes, яка їхала по зустрічній полосі.

В результаті аварії легковик опинився без даху. 39-річна пасажирка Mitsubishi померла миттєво. А медики відвезли в лікарню обох водіїв і одного пасажира маршрутки, у яких діагностували множинні травми. Всього ж в мікроавтобусі перебувало 4 людини.

Зараз на місці працюють поліцейські. За порушення правил безпеки дорожнього руху винному загрожує до 8 років в'язниці.

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