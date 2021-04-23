Злочин проти людства: на Волині показали масштаби вирубки лісу

Житель Волинської області показав відеозапис вирубки лісу в селі Стобихівка.

Про це повідомили 23 квітня в телеграм-каналі українського журналіста Андрія Павловського.

Очевидець показав масштаби знищення природи в селі Стобихівка.

Він стверджує, що незаконна діяльність відбувається за згодою місцевої влади. Тому очевидець звертається до президента, СБУ та інших органів правопорядку та влади, щоб вони вжили заходів до винуватців даної ситуації.

Чоловік побоюється, що в іншому випадку, майбутньому поколінню буде нічим дихати.

Відео з місця подій:

Нагадаємо, що в селі Піски на Львівщині за ніч утворилася карстова воронка, яка продовжує розширюватися.