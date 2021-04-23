Моторошні наслідки циклону: в Рівненській області розряд блискавки потрапив відразу в двох осіб

Вчора, 22 квітня, в Рівненській області удар блискавки вразив двох чоловік. Про це повідомляє обласний центр екстреної медичної допомоги.

Надзвичайна подія сталася в селі Сновидовичі Сарненського району о 15:45, коли двоє чоловіків і один підліток поверталися з лісу додому на возі. Однак розігралася негода з грозою, і в 31-річного чоловіка і 15-річного хлопця потрапила блискавка. На щастя, потерпілі вижили: їх попутник негайно відвіз їх до лікарні.

Найбільше постраждав підліток, у якого діагностували опіки I-II ступеня і враження 35% поверхні тіла.

Відзначимо, що в цей же день, 22 квітня, всього в 70-ти кілометрах від українського Ужгорода, на території Словаччини, пронісся руйнівний торнадо. Про це інформує Гідрометеорологічний центр Словаччини. Стихія також бушувала днем: торнадо пошкодив дахи будинків і дерева.