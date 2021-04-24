В Одесі та області значно пом'якшують карантин: названа дата

Опівночі в неділю, 25 квітня, Одеса і Одеська область втрачають статус території червоної зони у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомив міністр Олег Немчинов в Telegram, відмітивши, що це рішення було прийняте на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

"з 00 годин 00 хвилин 25 квітня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID - 19 на території Одеської області, і застосувати на території Одеської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "жовтий" рівень епідемічної небезпеки" - відмітив чиновник.

Відзначимо, до цього, з 22 квітня, Чернівецька область вийшла з "червоної зони" карантину по коронавірусу. Зараз Прикарпатя перебуває "жовтій зоні" карантинних обмежень.

Нагадаємо, Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко порадував українців новиною про вихід ряду регіонів з "червоної зони". Він озвучив інформацію про п'ять областей і столицю України.