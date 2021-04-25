На Волині попрощалися із загиблим від обстрілу бойовиків військовослужбовцем ЗСУ (фото)

На Волині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілів 22 квітня військовослужбовцем 10-ї гірничо-штурмової бригади Олександром Луциком.

Про це пише місцеве видання "Вісник".

Тіло військового привезли додому в село Годомичі Камінь-Каширського району вночі 25 квітня.

Луцик загинув 22 квітня біля села Шуми в Донецькій області після обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Він пішов на службу за контрактом в протитанковий артилерійський дивізіон 10 ОГШБр в жовтні 2019 року.

"Сумно і важко прощатися назавжди з побратимами. Олександр Луцик. Навіки в списках Едельвейс. Легких хмар тобі, брат", - повідомили в Фейсбук бригади.

Як повідомлялося раніше, рано вранці 25 квітня бойовики обстріляли населені пункти Піски і Зайцеве зі стрілецької зброї, а також з ручних гранатометів.