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На Волині попрощалися із загиблим від обстрілу бойовиків військовослужбовцем ЗСУ (фото)

На Волині попрощалися із загиблим від обстрілу бойовиків військовослужбовцем ЗСУ (фото)
Оновлено 17:49 Сьогодні Телеграф Фото: Фейсбук

На Волині попрощалися із загиблим внаслідок обстрілів 22 квітня військовослужбовцем 10-ї гірничо-штурмової бригади Олександром Луциком.

Про це пише місцеве видання "Вісник".

Тіло військового привезли додому в село Годомичі Камінь-Каширського району вночі 25 квітня.

Луцик загинув 22 квітня біля села Шуми в Донецькій області після обстрілу з протитанкового ракетного комплексу. Він пішов на службу за контрактом в протитанковий артилерійський дивізіон 10 ОГШБр в жовтні 2019 року.

"Сумно і важко прощатися назавжди з побратимами. Олександр Луцик. Навіки в списках Едельвейс. Легких хмар тобі, брат", - повідомили в Фейсбук бригади.

Олександр Луцик - похорони

Олександр Луцик - похорони

Олександр Луцик - похорони

Олександр Луцик - похорони

Як повідомлялося раніше, рано вранці 25 квітня бойовики обстріляли населені пункти Піски і Зайцеве зі стрілецької зброї, а також з ручних гранатометів.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Донбас, ОРДЛО, ЗСУ, ООС, Волинська область.
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