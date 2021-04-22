Названо ім'я героя, вбитого керованою ракетою на Донбасі 22 квітня

У четвер, 22 квітня, в результаті обстрілу на Донбасі загинув військовослужбовець з Волині - 38-річний Олександр Луцик.

Про це повідомляє голова Волинської держадміністрації Юрій Погуляйко в Facebook.

За його словами, загиблий військовослужбовець, до того, як піти служити в ЗСУ за контрактом жив в селі Годомичі Луцького району. На Донбасі він захищав кордони України з жовтня 2019 року.

"Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Волинь в скорботі разом з вами. Поки ми пам'ятаємо - Герої не вмирають", - написав Погуляйко.

Нагадаємо, Луцик отримав смертельне осколкове поранення.

Блогер Сергій Сердюк опублікував фото загиблого воїна.

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 13 квітня, коли бойовики за допомогою БПЛА, на Донбасі, в районі Майорського скинули на позиції ЗСУ гранати, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення і загинув старший солдат Олексій Мамчій.