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Названо ім'я героя, вбитого керованою ракетою на Донбасі 22 квітня

Названо ім'я героя, вбитого керованою ракетою на Донбасі 22 квітня
22:27 Чт, 22 Квітень 2021 Телеграф

У четвер, 22 квітня, в результаті обстрілу на Донбасі загинув військовослужбовець з Волині - 38-річний Олександр Луцик.

Про це повідомляє голова Волинської держадміністрації Юрій Погуляйко в Facebook.

За його словами, загиблий військовослужбовець, до того, як піти служити в ЗСУ за контрактом жив в селі Годомичі Луцького району. На Донбасі він захищав кордони України з жовтня 2019 року.

"Висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким загиблого. Волинь в скорботі разом з вами. Поки ми пам'ятаємо - Герої не вмирають", - написав Погуляйко.

Нагадаємо, Луцик отримав смертельне осколкове поранення.

Блогер Сергій Сердюк опублікував фото загиблого воїна.

Як повідомляв "Телеграф", у вівторок, 13 квітня, коли бойовики за допомогою БПЛА, на Донбасі, в районі Майорського скинули на позиції ЗСУ гранати, в результаті чого двоє українських військових отримали поранення і загинув старший солдат Олексій Мамчій.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

Все по темі:

Донбас, ЗСУ, Загиблі, Війна на Донбасі, Олександр Луцик.
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