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Бойовики "привітали" мирних жителів Донбасу з Вербною неділею обстрілами (відео)

Бойовики "привітали" мирних жителів Донбасу з Вербною неділею обстрілами (відео)
Оновлено 11:47 Сьогодні Телеграф

Окупаційні війська на Донбасі не перестають обстрілювати позиції ЗСУ та житлові квартали навіть під час православних свят. Так, у Вербну неділю, 25 квітня, бойовики "ДНР" обстріляли Піски і Зайцеве в Донецькій області.

Відео ранкового обстрілу Зайцеве виклав на своєму telegram-каналі блогер, який пише під ніком "donetchanyn".

Голос за кадром стверджує, що обстріл почався ще о четвертій годині ранку. Крім того, за повідомленням прес-служби Операції об'єднаних сил, станом на 7 ранку, противник обстрілював населений пункт Піски з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Раніше, 24 квітня, бойовики також 9 разів порушували режим тиші.

Нагадаємо, 17 квітня, бойовики також вели обстріл житлових кварталів населеного пункту Зайцеве. Вогонь вівся з мінометів 120 калібру, заборонених Мінській угоді.

Крім того, блогер Денис Казанський опублікував розслідування про причетність Росії до масових поставок боєприпасів бойовикам в 2015 році. Смертоносний вантаж був доставлений в Україну в розпал боїв за Дебальцеве.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
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Донбас, Обстріли, Зайцеве, Піски.
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