Бойовики випустили 16 мін по домівках мирних жителів: фото нової масштабної атаки в Водяному

Сьогодні командування операції Об'єднаних сил повідомило в "Фейсбуці" про новий обстріл мирних жителів Донбасу, який 24 квітня здійснили бойовики.

Відомо, що близько 21:00 бойовики відкрили вогонь з мінометів і гранатометів по населеному пункту Водяне в Донецькій області, в результаті чого постраждали як інфраструктура села, так і територія житлових будинків.

"Окупанти випустили по населеному пункту 12 мін 120-го калібру, 4 міни 82-го калібру і 12 боєприпасів з СПГ. В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали", - повідомляють на сторінці ООС.

Всі докази обстрілу українські бійці вже надали спостерігачам ОБСЄ. До слова, подібні ноти українські військові направили вже 177 разів з початку цього року.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі обстріляли населений пункт Північне (колишнє Кірове).