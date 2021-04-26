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Понеділок, 26.04.2021
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Бойовики випустили 16 мін по домівках мирних жителів: фото нової масштабної атаки в Водяному

Бойовики випустили 16 мін по домівках мирних жителів: фото нової масштабної атаки в Водяному
Оновлено 16:58 Сьогодні Телеграф

Сьогодні командування операції Об'єднаних сил повідомило в "Фейсбуці" про новий обстріл мирних жителів Донбасу, який 24 квітня здійснили бойовики.

Відомо, що близько 21:00 бойовики відкрили вогонь з мінометів і гранатометів по населеному пункту Водяне в Донецькій області, в результаті чого постраждали як інфраструктура села, так і територія житлових будинків.

"Окупанти випустили по населеному пункту 12 мін 120-го калібру, 4 міни 82-го калібру і 12 боєприпасів з СПГ. В результаті обстрілу мирні жителі не постраждали", - повідомляють на сторінці ООС.

Всі докази обстрілу українські бійці вже надали спостерігачам ОБСЄ. До слова, подібні ноти українські військові направили вже 177 разів з початку цього року.

 

Нагадаємо, окупанти на Донбасі обстріляли населений пункт Північне (колишнє Кірове).

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Донбас, Бойовики, Обстріл.
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