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Понеділок, 26.04.2021
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Загадкова смерть чотирьох осіб під Одесою: з'явилася версія про "рятувальну операцію" (відео)

Загадкова смерть чотирьох осіб під Одесою: з'явилася версія про "рятувальну операцію" (відео)
17:31 Сьогодні Телеграф

З'явилися подробиці моторошної загибелі чотирьох осіб - трьох чоловіків і жінки, тіла яких виявили 25 квітня в одному з покинутих колодязів біля Плахтіївки (Одеська область).

ТСН повідомляє, що всі загиблі - місцеві жителі. Молодшому з них було всього 23 роки, найстаршому - 35. Серед загиблих також подружжя, яке кілька днів шукали рідні.

Тіла молодих людей виявив пастух, увагу якого привернула куртка одного з загиблих. Чоловік викликав поліцію і рятувальників, які відкачали з колодязя воду і витягли бездиханні тіла.

У поліції розслідують загибель молодих людей і призначили експертизи, однак слідів насильницької смерті поки не виявили. Одна з основних версій - хтось із компанії потрапив в колодязь, і його друзі намагалися допомогти, проте вибратися з води не зміг ніхто.

Нагадаємо, в Одесі, в Суворовському районі дуже п'яний водій вантажівки з'їхав з дороги і влетів в торговий кіоск, знісши дорожній знак і огорожу.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Загибель, Одеська область, Колодязь.
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