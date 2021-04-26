Путін терміново збирає резервістів на військові збори: що про це відомо

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори росіян, які перебувають в запасі. Документ, який вступив в силу сьогодні, розмістили на офіційному порталі правової інформації.

Так, згідно з указом, збори пройдуть в збройних силах і органах федеральної служби безпеки Росії.

Відзначимо, що минулого разу подібні збори для резервістів проходили менше року тому - у червні 2020 го.

Також варто нагадати, що загроза з боку РФ для України не минула, навіть незважаючи на демарш російської армії від наших кордонів. Так, в Україні описали найбільш несприятливий сценарій повномасштабного вторгнення Путіна.

Раніше ми писали, що колишній прем'єр-міністр України, міністр оборони Євген Марчук озвучив головну небезпеку виснажливої ескалації, яку створює президент Росії Володимир Путін на кордоні з Україною.