Хотіла схуднути: в Одесі від виснаження померла 13-річна школярка

У ніч на четвер, 29 квітня, в Одеській міській лікарні №3 померла 13-річна дівчинка. За попередньою інформацією, юна одеситка заморила себе голодом.

Про це з посиланням на міськраду Одеси пише місцевий портал "Таймер".

Повідомляється, що всі подробиці події є медичною таємницею. Однак, за інформацією ЗМІ, дівчинка померла в результаті нервової анорексії - психічного розладу, який проявляється відмовою приймати їжу через острах поправитися або сильне бажання схуднути.

Смертність при анорексії становить 10% випадків, так як у людини розвиваються серцеві порушення через брак калію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі в 22 школі сталася НП: один з учнів бризнув в обличчя вчительці з газового балончика.