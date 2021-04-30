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П'ятниця, 30.04.2021
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Ще дві області України можуть вийти з "червоної" зони (карта)

Ще дві області України можуть вийти з "червоної" зони (карта)
Оновлено 11:02 Сьогодні Телеграф

Перед травневими святами і Великоднем в Україні змінилася кількість "червоних зон" карантинних обмежень. З суботи, 1 травня, відразу два регіони - Київщина і Миколаївщина, переходять в "жовту зону".

Про це, в п'ятницю, 30 квітня, заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, зараз МОЗ готує відповідне подання до держкомісії. Також чиновник підкреслив, що на даний момент у всіх регіонах країни завантаженість ліжок з киснем не перевищує встановленого урядом показника (65%).

Таким чином, станом на суботу, 1 травня, в Україні в "жовтій зоні" опиняться дев'ять областей:

  • Київська;
  • Миколаївська;
  • Вінницька;
  • Львівська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька;
  • Одеська;
  • Херсонська.

У той же час, в "червоній зоні" все ще будуть перебувати 7 областей:

  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська;

Нагадаємо, раніше в "жовту область" карантинних обмежень повернулися Одеська область і Львівський регіон.

 

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 80

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Карантин, Київ, Миколаїв, Червона зона, Жовта зона.
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