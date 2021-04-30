Ще дві області України можуть вийти з "червоної" зони (карта)

Перед травневими святами і Великоднем в Україні змінилася кількість "червоних зон" карантинних обмежень. З суботи, 1 травня, відразу два регіони - Київщина і Миколаївщина, переходять в "жовту зону".

Про це, в п'ятницю, 30 квітня, заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, зараз МОЗ готує відповідне подання до держкомісії. Також чиновник підкреслив, що на даний момент у всіх регіонах країни завантаженість ліжок з киснем не перевищує встановленого урядом показника (65%).

Таким чином, станом на суботу, 1 травня, в Україні в "жовтій зоні" опиняться дев'ять областей:

Київська;

Миколаївська;

Вінницька;

Львівська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Одеська;

Херсонська.

У той же час, в "червоній зоні" все ще будуть перебувати 7 областей:

Житомирська;

Запорізька;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Хмельницька;

Чернігівська;

Нагадаємо, раніше в "жовту область" карантинних обмежень повернулися Одеська область і Львівський регіон.