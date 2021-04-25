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В Украине стало меньше "красных" областей: как выглядит карта на 25 апреля

В Украине стало меньше "красных" областей: как выглядит карта на 25 апреля
11:24 Сегодня Телеграф

В Украине снова изменилась карта зонирования. Одесская область вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую".

Об этом 25 апреля сообщили в отчете украинского Министерства по здравоохранению.

Согласно данным отчета, "красная" зона установлена в 11 областях страны:

  • Киев,
  • Житомирской,
  • Запорожской,
  • Киевской,
  • Львовской,
  • Николаевской,
  • Полтавской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Хмельницкой,
  • Черниговской.

В ЦОЗ рассказали, сколько времени нужно человеку, чтобы снова рисковать подхватить COVID 

Тем временем в "желтая" зона установлена в:

  • Закарпатской области,
  • Ивано-Франковской области,
  • Одесской области,
  • Херсонской области,
  • Черновицкой области.

В то же время оранжевыми считаются все оставшиеся 9 областей.

карта

Напомним, что специалисты рассказали о том, как после перенесенного коронавируса вернуть себе обоняние. 

Ранее, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что высокий уровень антител к COVID-19 не является гарантией против заражения

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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