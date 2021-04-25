В Украине стало меньше "красных" областей: как выглядит карта на 25 апреля

В Украине снова изменилась карта зонирования. Одесская область вышла из "красной" зоны и перешла в "желтую".

Об этом 25 апреля сообщили в отчете украинского Министерства по здравоохранению.

Согласно данным отчета, "красная" зона установлена в 11 областях страны:

Киев,

Житомирской,

Запорожской,

Киевской,

Львовской,

Николаевской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Хмельницкой,

Черниговской.

Тем временем в "желтая" зона установлена в:

Закарпатской области,

Ивано-Франковской области,

Одесской области,

Херсонской области,

Черновицкой области.

В то же время оранжевыми считаются все оставшиеся 9 областей.

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