На недавно відремонтованій дорозі на Дніпропетровщині густо проросла трава: фото обговорюють в мережі

У Дніпропетровській області в місті Нікополь вулиця Зелена місцями поросла травою.

Про це 1 травня в Фейсбуці повідомила мешканка міста Нікополь Олена Бабій. Вона також поділилася фото самої дороги.

"Наша рідна українська асфальт. Зелена вулиця - була заасфальтована у вересні 2020 року. Як вам такий результат?", - написала вона.

На викладених жінкою кадрах видно асфальтовану дорогу, в дорожньому покритті якої, місцями прорізалися зелені рослини, злегка деформують поверхню покриття.

Фото вулиці Зеленої в місті Нікополь:

Мережа не залишила без уваги дані фото.

Багато користувачів були в шоку від якості роботи українських шляховиків. Інші ж жартували з цього приводу.

"Це вирішили зробити під назву вулиці, а гроші хороші відмили", - написав користувач Тетяна.

"Велике злодійство", - з іронією написав Зіновій.

"Хороший асфальт. Екологічний", - пожартувала Олена.

Нагадаємо, що 3 травня автомобілістка з Одеси розповіла про плачевну ситуацію з дорожнім покриттям на вулиці Лиман.

У той же день на Львівщини на трасі "Львів-Луцьк" в районі села Гайок впав автомобільний міст.