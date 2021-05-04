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Вівторок, 04.05.2021
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Бойовики заклали тисячі мін на Донбасі: мирний житель підірвався прямо на кладовищі (фото)

Бойовики заклали тисячі мін на Донбасі: мирний житель підірвався прямо на кладовищі (фото)
18:27 Сьогодні Телеграф

У Верхньоторецькому Донецької області сталася трагедія. 69-річний місцевий житель, разом з дружиною прибираючи на кладовищі, підірвався на міні.

Про це повідомляє сайт облуправління Нацполіції.

На жаль, пенсіонер отримав травми, які не сумісні з життям. А поки місцеві експерти встановлюють походження міни і оточили територію кладовища, щоб уникнути нової трагедії, на сайті ООС попереджають: саме від мін РФ страждають мирні жителі Донбасу.

Так, в квітневих звітах ОБСЄ є інформація про нові мінні загородження, які облаштували бойовики на тимчасово непідконтрольній території України. Тільки за два дні учасникам місії вдалося виявити понад 2000 мін біля Сигнального і Верхнешироківського.

А 2 травня, під час святкування Великодня, на ґрунтовій дорозі поблизу Широкої Балки наші військові знайшли дитячий музичний програвач. Запідозривши, що це зовсім не іграшка, боєприпас знешкодили сапери. Все це, кажуть в ООС, терористи роблять для дестабілізації ситуації в нашій країні.

Нагадаємо, під час пожежі в одеському ресторані прогриміли вибухи, є постраждалі.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 93

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Донбас, ООС, Вибух, ОБСЄ.
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