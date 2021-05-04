Бойовики заклали тисячі мін на Донбасі: мирний житель підірвався прямо на кладовищі (фото)

У Верхньоторецькому Донецької області сталася трагедія. 69-річний місцевий житель, разом з дружиною прибираючи на кладовищі, підірвався на міні.

Про це повідомляє сайт облуправління Нацполіції.

На жаль, пенсіонер отримав травми, які не сумісні з життям. А поки місцеві експерти встановлюють походження міни і оточили територію кладовища, щоб уникнути нової трагедії, на сайті ООС попереджають: саме від мін РФ страждають мирні жителі Донбасу.

Так, в квітневих звітах ОБСЄ є інформація про нові мінні загородження, які облаштували бойовики на тимчасово непідконтрольній території України. Тільки за два дні учасникам місії вдалося виявити понад 2000 мін біля Сигнального і Верхнешироківського.

А 2 травня, під час святкування Великодня, на ґрунтовій дорозі поблизу Широкої Балки наші військові знайшли дитячий музичний програвач. Запідозривши, що це зовсім не іграшка, боєприпас знешкодили сапери. Все це, кажуть в ООС, терористи роблять для дестабілізації ситуації в нашій країні.

Нагадаємо, під час пожежі в одеському ресторані прогриміли вибухи, є постраждалі.