Подвійне вбивство в Харкові: підозрюваний зробив в суді несподівану заяву (фото)

Сьогодні, 5 травня, в Харкові відбувся суд щодо обрання запобіжного заходу для 22-річного студента, якого підозрюють у звірячому вбивстві молодої пари на Салтівці.

Бездиханні тіла 29-річного хлопця і 24-річної дівчини з ножовими пораненнями знайшли в ніч на Великдень. Пізніше був затриманий і передбачуваний вбивця. Спочатку в поліції сказали, що студент зізнався в скоєному. Однак сьогодні в залі суду хлопець розповів іншу версію того, що сталося.

Як повідомляє "Об'єктив", підозрюваний нібито мав інтимні стосунки з дівчиною, в чому їх викрив її хлопець. Останній, за версією обвинуваченого, вбив харків'янку, після чого кинувся з ножем на нього. Студент заявив, що не вбивав дівчину, а смерть її хлопця була самозахистом. Чи правдиві слова підозрюваного, встановить слідство.

Нагадаємо, в соцмережах опублікували фотографії убитих в Харкові на Великдень, 2 травня, хлопця і його дівчини, а також фотографії підозрюваного в цьому злочині 22-річного харків'янина.