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Виновата ревность? Появились фото и видео с подозреваемым в двойном убийстве в Харькове

Виновата ревность? Появились фото и видео с подозреваемым в двойном убийстве в Харькове
12:19 Сегодня Телеграф

Стали известны новые подробности зверского убийства молодой пары в Харькове. Убийца просто приревновал.

Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области Андрей Рубель, пишет пресс-служба Нацполиции.

"Уже через несколько часов у нас была информация о возможной причастности к преступлению знакомого погибших. Он харьковчанин, ему только 22 года Во время санкционированного обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. В течение следственных действий мужчина сопротивления не оказывал", - сообщил чиновник.

В полиции также опубликовали фото и видео с мужчиной, которого подозревают в убийстве. По словам полицейского, он зарезал молодую пару из ревности.

Напомним, в ночь на Пасху в Харькове обнаружили тела парня и девушки с ножевыми ранениями. Позже был задержан и убийца. Им оказался 22-летний житель Харькова. Преступник признался в содеянном. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Харьков, Убийство, НПУ.
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