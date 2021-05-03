Тела нашла мама: полиция открыла детали убийства пары в Харькове

Тела молодой пары в Харькове с ножевыми ранениями, которые нашли на Пасху, 2 мая - 29-летнего парня и 24-летней девушки – обнаружила мать погибшего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

На место тут же выехали криминалисты и кинологи с собаками.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Отметим, что изначально, когда тела молодой пары были найдены, предполагалось, что это было самоубийство – у парня были вскрыты вены, а тело девушки было покрыто множественными ножевыми ранениями. Но позже уточнили, что молодых людей все-таки убили.

Как сообщал "Телеграф", буквально за несколько часов удалось вычислить и задержать исполнителя жуткого убийства в Голосеевском районе Киева. Мужчина, убивший и расчленивший труп, рассказал о мотивах своего поступка.