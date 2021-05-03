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Тела нашла мама: полиция открыла детали убийства пары в Харькове

Тела нашла мама: полиция открыла детали убийства пары в Харькове
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф фото: полиция Харьковской области

Тела молодой пары в Харькове с ножевыми ранениями, которые нашли на Пасху, 2 мая - 29-летнего парня и 24-летней девушки – обнаружила мать погибшего.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

На место тут же выехали криминалисты и кинологи с собаками.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Отметим, что изначально, когда тела молодой пары были найдены, предполагалось, что это было самоубийство – у парня были вскрыты вены, а тело девушки было покрыто множественными ножевыми ранениями. Но позже уточнили, что молодых людей все-таки убили.

Двойное убийство в Харькове 2 мая

Как сообщал "Телеграф", буквально за несколько часов удалось вычислить и задержать исполнителя жуткого убийства в Голосеевском районе КиеваМужчина, убивший и расчленивший труп, рассказал о мотивах своего поступка.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Харьков, ЧП, Фото, Убийства, Двойное убийство.
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