Скачать
Среда, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова растёт после спада на праздниках: свежая сводка
Число тяжелых больных COVID-19 в Украине снова растёт после спада на праздниках: свежая сводка
Чуда не будет: почему Украине не стоит ждать чего-то хорошего от приезда Блинкена в Киев
Чуда не будет: почему Украине не стоит ждать чего-то хорошего от приезда Блинкена в Киев
Отпечаток упадка повсюду: журналист показал, что стало с Донецком за 7 лет оккупации (фото)
Отпечаток упадка повсюду: журналист показал, что стало с Донецком за 7 лет оккупации (фото)
Заморозки и потепление до 20 градусов: синоптики дали прогноз в Украине на середину недели
Заморозки и потепление до 20 градусов: синоптики дали прогноз в Украине на середину недели

В сети впервые показали фото зарезанной на Пасху в Харькове пары и подозреваемого

В сети впервые показали фото зарезанной на Пасху в Харькове пары и подозреваемого
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф

В соцсетях опубликовали фотографии убитых в Харькове на Пасху, 2 мая, парня и его девушки, а также фотографии подозреваемого в этом преступлении 22-летнего харьковчанина.

Фотографии опубликовал в среду, 5 мая, местный Telegram-канал " ТРУХА Харьков".

"Их звали Евгения и Александр", - говорится в сообщении.

Харьков_убитые_фото_1Харьков_убитые_фото_2Харьков_убитые_фото_3

"… подозреваемый в убийстве их знакомый":

Харьков_подозреваемый_1Харьков_подозреваемый_2

Как сообщалось, тела молодой пары в Харькове с ножевыми ранениями, которые нашли на Пасху, 2 мая - 29-летнего парня и 24-летней девушки – обнаружила мать погибшего.

Изначально, когда тела молодой пары были найдены, предполагалось, что это было самоубийство, но позже уточнили, что молодых людей все-таки убили.

4 мая в полиции сообщили, что подозревают в совершении преступления знакомого убитых 22-летнего харьковчанина. Предположительно, он зарезал молодую пару из ревности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 160

Все по теме:

Харьков, Убийство, Подозреваемый, Фото, Убитые.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина готовит "колоссальный имиджевый удар по России" из-за Крыма: что известно
02 Главарь "ДНР" дал зеленый свет смертной казни боевиков, "небрежно" воюющих против Украины
03 Техническая вода уже есть: оккупанты Крыма назвали сроки бурения скважин под Азовским морем
04 Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая
05 Охрана рэпера Басты чуть не избила киевлянина за вопрос о Крыме (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве полным ходом цветут сакуры: украинцы восхищаются яркими фото
В Киеве полным ходом цветут сакуры: украинцы восхищаются яркими фото
&quot;В этот треш трудно поверить&quot;: сеть удивила акция ко Дню Победы в России
"В этот треш трудно поверить": сеть удивила акция ко Дню Победы в России
Обещал соцсеть, но вышло что вышло: Трамп насмешил сеть новым сайтом
Обещал соцсеть, но вышло что вышло: Трамп насмешил сеть новым сайтом
Шутки в сторону: санкции против Кремля работают, но пришло время лишить путинскую Россию будущего
Шутки в сторону: санкции против Кремля работают, но пришло время лишить путинскую Россию будущего
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь