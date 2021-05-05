В сети впервые показали фото зарезанной на Пасху в Харькове пары и подозреваемого

В соцсетях опубликовали фотографии убитых в Харькове на Пасху, 2 мая, парня и его девушки, а также фотографии подозреваемого в этом преступлении 22-летнего харьковчанина.

Фотографии опубликовал в среду, 5 мая, местный Telegram-канал " ТРУХА Харьков".

"Их звали Евгения и Александр", - говорится в сообщении.

"… подозреваемый в убийстве их знакомый":

Как сообщалось, тела молодой пары в Харькове с ножевыми ранениями, которые нашли на Пасху, 2 мая - 29-летнего парня и 24-летней девушки – обнаружила мать погибшего.

Изначально, когда тела молодой пары были найдены, предполагалось, что это было самоубийство, но позже уточнили, что молодых людей все-таки убили.

4 мая в полиции сообщили, что подозревают в совершении преступления знакомого убитых 22-летнего харьковчанина. Предположительно, он зарезал молодую пару из ревности.