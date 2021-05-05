У Вінницькій області чоловік використав прапор України замість серветки: "розплата" не змусила себе довго чекати

У Вінницькій області стався інцидент з національним прапором України, об який витер руки чоловік.

Про це передає облуправління Національної поліції.

Повідомляється, що наруга над українським символом відбулася на Меморіалі Слави в селі Орєхов. До прапора підійшов раніше судимий чоловік і витер їм свої руки. У поліції цим вчинком обурилися і вже відкрили кримінальне провадження. За наругу над державними символами жителю Вінницького району загрожує до 68000 грн штрафу або до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський готовий заплатити 10 мільйонів рублів (понад 3,5 мільйонів гривень. - Авт.) тому, хто "повісить російський прапор над Києвом".