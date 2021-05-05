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У Вінницькій області чоловік використав прапор України замість серветки: "розплата" не змусила себе довго чекати

У Вінницькій області чоловік використав прапор України замість серветки: "розплата" не змусила себе довго чекати
Оновлено 18:16 Сьогодні Телеграф

У Вінницькій області стався інцидент з національним прапором України, об який витер руки чоловік.

Про це передає облуправління Національної поліції.

Повідомляється, що наруга над українським символом відбулася на Меморіалі Слави в селі Орєхов. До прапора підійшов раніше судимий чоловік і витер їм свої руки. У поліції цим вчинком обурилися і вже відкрили кримінальне провадження. За наругу над державними символами жителю Вінницького району загрожує до 68000 грн штрафу або до трьох років в'язниці.

Нагадаємо, лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський готовий заплатити 10 мільйонів рублів (понад 3,5 мільйонів гривень. - Авт.) тому, хто "повісить російський прапор над Києвом".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 62

Все по темі:

Вінницька область, Прапор України, Наруга над прапором.
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