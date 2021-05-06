Бойовики вбили бійця ВСУ біля Новотроїцького

Сьогодні, 6 травня, під час чергового прицільного обстрілу українських позицій біля Новотроїцького Донецької області бойовики вбили нашого бійця.

Про це повідомив штаб Операції Об'єднаних Сил в "Фейсбуці".

Військові кажуть, що проросійські військові відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї, в результаті чого двоє наших військових отримали поранення. На жаль, один з них не вижив, другий же знаходиться у важкому стані в лікарні.

Повідомляється, що наші військові після російської атаки відкрили вогонь у відповідь.

Раніше повідомлялося, що за останню добу бойовики значно збільшили кількість і силу обстрілів на Донбасі. Вогонь відкривали 15 разів. За добу 5 травня два українських бійця отримали поранення.

Нагадаємо, в італійській Сицилії затримали жителя міста Мессіні, який обстрілював українських бійців разом з терористами "ЛНР" і "ДНР".