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Боевики на Донбассе усилили обстрелы и применяют тяжелую артиллерию: ВСУ понесли очередные потери

Боевики на Донбассе усилили обстрелы и применяют тяжелую артиллерию: ВСУ понесли очередные потери
Обновлено 09:24 Сегодня Телеграф

Боевики на Донбассе значительно увеличили количество и силу обстрелов украинских позиций: за сутки 5 мая 19 раз открывали огонь, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщается в четверг, 6 мая, в утренней сводке на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов два украинских защитника получили ранения. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное", – говорится в сводке.

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Так, вблизи Водяного оккупанты 5 раз открывали огонь из артиллерийских установок 152 и 122 калибров, минометов 120 и 82-го калибров и гранатометов различных систем.

Из минометов 120 калибра и артиллерийских установок 122 калибра российские оккупанты совершили обстрел возле населенного пункта Пивденное.

Недалеко от поселка Новоалександровка противник вел огонь из минометов 82-го калибра, а у Новозвановки - еще и из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Майорское враг дважды открывал огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Недалеко от населенного пункта Новотошковское российские захватчики два раза применяли в сторону позиций украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Два раза в районе Новомихайловки и Каменки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из стрелкового оружия.

У н.п.Причепиловка оккупанты два раза открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде населенных пунктов Пески и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы оккупантов военнослужащие Объединенных сил открывали огонь в ответ", - говорится в сводке.

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За первые же 7 часов четверга, 6 мая, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. У населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

"На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", - добавили в пресс-центре ООС.

Стоит отметить, что за сутки 4 мая боевики на Донбассе 6 раз совершили обстрелы позиций ВСУ.

Как сообщалось, поздно вечером 4 мая боевики "ДНР" обстреляли жилые районы и медиков прифронтового города на Донбассе.

Впоследствии стало известно о жертве обстрела боевиков больницы: скончался один из пациентов медцчреждения.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Донбасс, Обстрелы, Потери, ООС.
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