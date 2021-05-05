Появились данные о жертве обстрела боевиков больницы на Донбассе

Стало известно, что в результате обстрела боевиками больницы в Красногоровке (Донецкая область) во вторник, 4 мая, умер один из пациентов.

Об этом сообщает "ТСН".

Буквально сразу после обстрела было известно, что никто из больных терапевтического отделения, перепрофилированного под пациентов с коронавирусом, не пострадал. В момент обстрела в больнице с медперсоналом находились около 60 человек.

Но вскоре после обстрела, вероятно, из-за волнения и стресса скончался один из пациентов, который тяжело болел коронавирусом. На данный момент военные продолжают ликвидировать последствия обстрела, который обесточил медучреждение.

Отметим, что оккупанты одновременно били и по самому городу, и по позициям украинских военных. К счастью, на позициях украинских военных обошлось без потерь.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Верхнеторецком Донецкой области произошла трагедия. 69-летний местный житель, вместе с супругой убирая на кладбище, подорвался на мине.