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Появились данные о жертве обстрела боевиков больницы на Донбассе

Появились данные о жертве обстрела боевиков больницы на Донбассе
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф

Стало известно, что в результате обстрела боевиками больницы в Красногоровке (Донецкая область) во вторник, 4 мая, умер один из пациентов.

Об этом сообщает "ТСН".

Буквально сразу после обстрела было известно, что никто из больных терапевтического отделения, перепрофилированного под пациентов с коронавирусом, не пострадал. В момент обстрела в больнице с медперсоналом находились около 60 человек.

Но вскоре после обстрела, вероятно, из-за волнения и стресса скончался один из пациентов, который тяжело болел коронавирусом.  На данный момент военные продолжают ликвидировать последствия обстрела, который обесточил медучреждение.

Отметим, что оккупанты одновременно били и по самому городу, и по позициям украинских военных. К счастью, на позициях украинских военных обошлось без потерь. 

Как сообщал "Телеграф", ранее в Верхнеторецком Донецкой области произошла трагедия. 69-летний местный житель, вместе с супругой убирая на кладбище, подорвался на мине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Жертвы, Донбасс, Обстрелы, Больницы, Красногоровка, Война на Донбассе.
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