"Чому б Вам не звалити за поребрік?" У центрі Києва 9 травня заспівали "Катюшу" (відео)

У неділю, в День Перемоги над нацизмом 9 травня, в центрі Києва заспівали радянський військовий хіт "Катюша".

Відео з місця подій опублікували на своєму каналі "Вести", повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що все сталося біля станції метро "Арсенальна", неподалік від парку Вічної Слави, де проходили заходи до Дня Перемоги.

Група жінок хором співали "Катюшу", поки невідомий російськомовний чоловік в камуфляжі і з шевроном ОУН обурювався.

"Почему бы Вам не свалить за поребрик?", - говорив він співаючим жінкам.

Дивіться відео з місця подій онлайн:

Варто зауважити, що "Катюша" - одна з радянських військових пісень, що досі залишається дуже популярною в Росії, але не вітається в Україні після декомунізації і початку військової агресії Кремля.

Є альтернатива цієї пісні українською мовою, присвячена героям АТО, але в Києві сьогодні, як і в сотнях міст країни-агресора, заспівали саме оригінальну російську версію.

Як повідомляв "Телеграф", святкові заходи у Дню Перемоги в Києві не обійшлися і без інших провокацій.