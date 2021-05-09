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"Чому б Вам не звалити за поребрік?" У центрі Києва 9 травня заспівали "Катюшу" (відео)

"Чому б Вам не звалити за поребрік?" У центрі Києва 9 травня заспівали "Катюшу" (відео)
11:10 Сьогодні Телеграф

У неділю, в День Перемоги над нацизмом 9 травня, в центрі Києва заспівали радянський військовий хіт "Катюша".

Відео з місця подій опублікували на своєму каналі "Вести", повідомляє "Телеграф".

Відзначається, що все сталося біля станції метро "Арсенальна", неподалік від парку Вічної Слави, де проходили заходи до Дня Перемоги.

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Група жінок хором співали "Катюшу", поки невідомий російськомовний чоловік в камуфляжі і з шевроном ОУН обурювався.

"Почему бы Вам не свалить за поребрик?", - говорив він співаючим жінкам.

Дивіться відео з місця подій онлайн:

Варто зауважити, що "Катюша" - одна з радянських військових пісень, що досі залишається дуже популярною в Росії, але не вітається в Україні після декомунізації і початку військової агресії Кремля.

Є альтернатива цієї пісні українською мовою, присвячена героям АТО, але в Києві сьогодні, як і в сотнях міст країни-агресора, заспівали саме оригінальну російську версію.

Як повідомляв "Телеграф", святкові заходи у Дню Перемоги в Києві не обійшлися і без інших провокацій.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Все по темі:

Катюша, Київ, 9 травня, День Перемоги.
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