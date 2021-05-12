"Ласкаво просимо в реальність": у мережі обговорюють пограбування нардепа Гончаренка

Народного депутата Сергія Гончаренка пограбували в потязі сполученням "Одеса-Ковель". Злочинці, яких вже затримали, витягли у нього сумку з 20 тисячами гривень і все банківські карти.

Про цей інцидент він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гончаренка, пограбування сталося, коли всі в вагоні спали, і він, в тому числі.

"Вранці, відразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші", - зізнався нардеп.

Як пізніше з'ясували поліцейські, грабіжники, отримавши сумку з грошима, одразу ж почали розраховуватись картками у найближчому супермаркеті "АТБ" від вокзалу в Жмеринці.

"Ласкаво просимо в реальність, ось ми так і живемо", "А що ви хочете, люди збідніли. Не від хорошого життя вони цим займаються", "Поліція для депутатів тільки і працює. Перше питання при виїзді на подію: чи є ви депутатом? Якщо ні, то йдіть на х**н, чекайте, ми працюємо .... ", - коментують випадок з депутатом в мережі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на будинок народного депутата під Києвом напали невідомі, вкрали велику суму грошей.