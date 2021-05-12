У школі на Луганщині діти влаштували різанину: є постраждалий (фото)

В Привіллі (Луганська область) на території школи між дітьми сталася бійка, в результаті якої дитина отримала ножове поранення. Потерпілий хлопчик перебуває в лікарні. На щастя, його життю нічого не загрожує.

Про це повідомила прес-секретар Луганської поліції Тетяна Погукай.

У поліцію про те, що сталося повідомила класний керівник 7 класу. Як виявилося, між двома учнями стався конфлікт. 13-річний учень 7-го класу почав бити 12-річного учня 5-го класу.

Молодший дістав з кишені кухонний ніж і двічі вдарив кривдника. Як з'ясувалося, ніж він приніс, щоб вирізати рогатки.

Як повідомляв "Телеграф", в школі Кривого Рогу батьки влаштували буллінг іншим батькам за те, що останні не здали гроші на подарунок учительці.

Крім того, в школі Кривого Рогу однолітки били дівчинку і знімали на відео.