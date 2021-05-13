В'їзд до окупованого Донецька "прикрасили" гігантською кремлівською зіркою (фото)

Сьогодні, 13 травня, на в'їзді в Донецьк, тимчасово окупований військами РФ і сепаратистами, встановили величезну червону зірку.

Як повідомляє видання "Острів", московський символ - такий же, як на шпилях веж Кремля - встановили на розділовій смузі уздовж Макіївського шосе.

Висота "прикраси" в дусі СРСР - близько 10 метрів.

У Мережі ж висміяли стовп із зіркою, іронізуючи, що будуть носити сюди квіти пам'яті.

Раніше ми повідомляли, що на парад бойовиків так званої "ДНР" у тимчасово окупованому Донецьку до Дня Перемоги в 2021 році принесли портрет Семена Зеленського, який загинув у Другій світовій, - дідуся президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що в мережі на відео показали будинок матері українського олігарха Ріната Ахметова в селищі Північне в Донецьку, який зовсім не постраждав від війни.