Как под куполом: в сети показали, как сейчас выглядит дом матери Ахметова в Донецке

В сети на видео показали дом матери украинского олигарха Рината Ахметова в поселке Северный в Донецке, который совсем не пострадал от войны.

Об этом 10 мая сообщил украинский блогер Денис Казанский. Он также поделился видео с места событий.

На кадрах, снятых очевидцем видно, огромное поместье, на котором нет видимых следов разрушения. При том, что поселку Северный, в котором оно находится "неслабо досталось".

Видео дома матери Ахметова:

Дом матери Рината Ахметова в поселке Северный в Донецке. Интересно, что он цел и совсем не пострадал от войны, хотя поселку неслабо досталось pic.twitter.com/k9IpMl7SJo — Денис Казанський (@den_kazansky) May 10, 2021

Напомним, что ранее в сети показали кадры спортивного комплекса "Олимпик" в оккупированном Донецке, который в настоящее время заброшен и зарастает бурьяном.