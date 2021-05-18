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Вівторок, 18.05.2021
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У центрі Києва авто пішло під землю через потужну зливу (фото)

У центрі Києва авто пішло під землю через потужну зливу (фото)
Оновлено 18:01 Сьогодні Телеграф

Сьогодні столиця України опинилася під куполом циклону, в результаті чого через потужну зливу під землю провалилося авто.

Як повідомляє "Обозреватель", НП сталася в центрі Києва, на Подолі: тут сильно постраждали Верхній і Нижній Вал, а дороги перетворилися в грязьові річки.

Асфальт провалився неподалік від Контрактової площі - на вулиці Іллінській: вся задня частина "Мерседеса" опинилася під землею.

 

Раніше ми повідомляли, що сьогодні Київ поплив і посипаний градом: негоду в столиці показали на фото і відео.

Також ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань розповів про прогноз погоди на літо.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 72

Все по темі:

Злива, Київ, Негода, Авто під землею.
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