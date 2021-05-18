У центрі Києва авто пішло під землю через потужну зливу (фото)

Сьогодні столиця України опинилася під куполом циклону, в результаті чого через потужну зливу під землю провалилося авто.

Як повідомляє "Обозреватель", НП сталася в центрі Києва, на Подолі: тут сильно постраждали Верхній і Нижній Вал, а дороги перетворилися в грязьові річки.

Асфальт провалився неподалік від Контрактової площі - на вулиці Іллінській: вся задня частина "Мерседеса" опинилася під землею.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні Київ поплив і посипаний градом: негоду в столиці показали на фото і відео.

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