Відмовив двигун над Чорним морем: у МАУ розповіли подробиці аварійної посадки пасажирського "Боїнга"

У прес-службі МАУ, літак якої повідомленням Стамбул - Київ сьогодні о 15:45 здійснив аварійну посадку в аеропорту Одеси через відмову двигуна над Чорним морем, розповіли подробиці того, що сталося.

За інформацією авіакомпанії, екіпаж рейсу PS712 досвідчений і спрацював професійно, так як багато разів відпрацьовував подібні НП на тренажерах. Всі дії пілотів були виконані "відповідно до вимог авіаційної безпеки та безпеки польотів".

Що ж стосується пасажирів, практично всі їхали зі Стамбула в Україну. Зараз вони знаходяться в аеропорту Одеси в очікуванні додаткового літака Embraer 190, який вилетить до Києва о 21:10.

Раніше ми повідомляли, що російський винищувач Су-30 перехопив над Чорним морем два винищувачі Dassault Mirage 2000 і літак-заправник ВПС Франції.