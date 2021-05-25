Чоловік прославився в мережі, напавши з битою на водіїв в Києві: МВС дізналося, хто він

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Вівторок, 25.05.2021
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Оновлено 16:53 Сьогодні Телеграф

У Києві відбувся справжній бойовик на дорозі, в результаті чого водій білого кросовера з номерами LEGIONER побив битою авто.

Відео та інформацію про винуватця розборок виклав в "Фейсбук" заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Як видно на записі, власник "Фольксвагена" після того, як йому через порушення ПДР посигналили, різко підрізав авто і почав ображати людей матом. Після словесної перепалки чоловік дістав биту і кілька разів ударив нею по кузову іномарки. Не дати автохаму виїхати спробувала жінка-пасажир, проте "Фольксваген" помчав з відкритим багажником.

За інформацією Геращенка, винуватець "бойовика" - Роман Олександрович Романюта 1978 го року народження - зараз в розшуку за напад, побиття людей і пошкодження авто. Всіх, хто його знає, просять зателефонувати в поліцію.

 

Нагадаємо, на дорогах Києва сьогодні сильні пробки через вибух на вул. Саксаганського.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Антон Геращенко, Автохам, Київ, Побиття, Розборки.
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