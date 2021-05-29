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Екс-гравця збірної України Шевчука затримали в Києві: він несамовито кричав і був без взуття (фото, відео)

Екс-гравця збірної України Шевчука затримали в Києві: він несамовито кричав і був без взуття (фото, відео)
Оновлено 07:25 Сьогодні Телеграф

Піздно ввечері п’ятниці, 28 травня, в центрі Києва затримали екс-гравця ФК "Шахтар" та сбірної України В’ячеслава Шевчука на Porsche. Він був в алкогольному сп’янінні.

Про це повідомляє dtp.ua в Instagram.

Однак тест на драгері він проходити відмовився, до того ж показав "неспортивну" поведінку та почав штовхати патрульних.

ЧП с Шевчуком в Киеве

Поліцейські надягнули на нього кайданки та затримали. У футболіста, до слова, є своя версія того, що сталося - його начебто "злили" друзі з "Шахтаря".

ЧП с Шевчуком в Киеве

На відео, яке потрапило в мережу дійсно видно, що футболіст веде себе досить неадекватно та своїми криками розбудив точно пів району. В авто патрульних Шевчук сів після того, як поліцейські в прямому сенсі затовкали його туди. На його ногах не було взуття.

Як повідомляв "Телеграф", раніше поліція затримала колишнього футболіста "Інтера" і збірної Колумбії Фреді Гуаріна.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

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Вячеслав Шевчук, ФК Шахтар, Київ, Затримання, НП, Футболісти, Аварії.
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