Екс-гравця збірної України Шевчука затримали в Києві: він несамовито кричав і був без взуття (фото, відео)

Піздно ввечері п’ятниці, 28 травня, в центрі Києва затримали екс-гравця ФК "Шахтар" та сбірної України В’ячеслава Шевчука на Porsche. Він був в алкогольному сп’янінні.

Про це повідомляє dtp.ua в Instagram.

Однак тест на драгері він проходити відмовився, до того ж показав "неспортивну" поведінку та почав штовхати патрульних.

Поліцейські надягнули на нього кайданки та затримали. У футболіста, до слова, є своя версія того, що сталося - його начебто "злили" друзі з "Шахтаря".

На відео, яке потрапило в мережу дійсно видно, що футболіст веде себе досить неадекватно та своїми криками розбудив точно пів району. В авто патрульних Шевчук сів після того, як поліцейські в прямому сенсі затовкали його туди. На його ногах не було взуття.

Як повідомляв "Телеграф", раніше поліція затримала колишнього футболіста "Інтера" і збірної Колумбії Фреді Гуаріна.