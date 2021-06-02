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У Вінниці трагічно загинув боєць "Азова", який воював на передовій на Донбасі (фото)

У Вінниці трагічно загинув боєць "Азова", який воював на передовій на Донбасі (фото)
09:48 Сьогодні Телеграф

Увечері, червня у Вінниці в реанімації від важких травм і опіків 3-4, в результаті ДТП, помер боєць "Азова".

Про це 2 червня повідомили на сайті "Азова".

Повідомляється, що померлий 41-річний Валерій Алмазов з позивним "Легіонер" служив в 1 роті 2 батальйону полку.

Інцидент стався 30 травня у Вінниці, де чоловік був на відпустці. Під час катання на мотоциклі "Honda" він не впорався з керуванням і злетів з дороги, після чого зіткнувся з бетонною огорожею. Через удар бензобак транспортного засобу спалахнув, а чоловік отримав перелом ключиці і багато рваних ран, а також опіки 3-4 ступеня і внутрішню кровотечу.

Медики протягом кількох днів намагалися врятувати пацієнта, але безрезультатно.

Відзначимо, що в "Азов" Валерій прийшов в 2015 році і спершу служив у роті розвідки, а з 2016 року в першій роті 2-го батальйону підрозділу, де був майстерним кулеметником. Чоловік також служив в легіоні Франції, і отримав позивний "Легіонер". Коли служба закінчувалася він працював помічником юриста. На службі в 2017 році він виконував завдання в Красногорівці і Мар'їнці. Він близько 8-ми місяців провів на Світлодарськ дузі.

Фото загиблого:

скрін

скріншот

Фото: azov.org.ua 

Нагадаємо, що 30 травня в Одеській області знайшли застреленим прикордонника військової частини 1942 року, який скоїв самогубство. 

27 травня під Новотошківським в Донецькій області від кулі снайпера на Донбасі загинув 36-річний військовий ЗСУ.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 55

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ДТП, Вінниця.
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