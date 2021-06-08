У Дніпрі сталося потрійне ДТП: є постраждалі (фото)

У ніч на 8 червня в Дніпрі сталася потрійна аварія, в результаті якої медична допомога знадобилася двом постраждалим.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Дніпро оперативний".

Відомо, що нічне зіткнення відбулося на Київській. Винуватця аварії зараз встановлюють правоохоронці. Однак найбільше постраждав BMW, який в результаті удару влетів ще й в дерево.

Нагадаємо, 6 червня в Пісочині Харківської області прогримів постріл на місці ДТП.

Також ми повідомляли, що в мережі опублікували відеозапис моменту ДТП з перекиданням автомобіля, що стався в Києві на Бориспільській трасі в ніч на суботу, 5 червня, в якій покладали провину на нібито "нічного гонщика".