У центрі Одеси підпалили меморіал з фотографіями вбитих євромайдановців (фото)

У четвер, 10 червня, в центрі Одеси вандали пошкодили імпровізований пам'ятник Ігорю Іванову та Івану Бірюкову, які загинули під час заворушень 2 травня 2014 року під час Євромайдану.

Як повідомляють в Телеграм-співтоваристві "7 канал Одеси", на перехресті Дерибасівської та Преображенської хуліганам завадило місце, де шанують пам'ять убитих одеситів. В ніч з 9 на 10 травня невідомі прийшли туди з саморобним смолоскипом і пропали дірку в червоно-чорному прапорі.

Справою про меморіальний вандалізмі зайнялися поліцейські, які встановлюють особи хуліганів.

Нагадаємо, у Львові знову нападають на пам'ятники людям, що стояли на проукраїнських позиціях. На цей раз вандал пошкодив Меморіал Небесної Сотні.