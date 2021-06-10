Скачать
Четвер, 10.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха
Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха
На кордоні України розгортають назад жителів РФ: що про це відомо
На кордоні України розгортають назад жителів РФ: що про це відомо
Погода в Україні: до кінця тижня дощі і грози продовжаться
Погода в Україні: до кінця тижня дощі і грози продовжаться
Маски знімати зарано, Україну може накрити ще одна хвиля коронавірусу, - лікар Тарас Жиравецький
Маски знімати зарано, Україну може накрити ще одна хвиля коронавірусу, - лікар Тарас Жиравецький

У центрі Одеси підпалили меморіал з фотографіями вбитих євромайдановців (фото)

У центрі Одеси підпалили меморіал з фотографіями вбитих євромайдановців (фото)
Оновлено 12:01 Сьогодні Телеграф

У четвер, 10 червня, в центрі Одеси вандали пошкодили імпровізований пам'ятник Ігорю Іванову та Івану Бірюкову, які загинули під час заворушень 2 травня 2014 року під час Євромайдану.

Як повідомляють в Телеграм-співтоваристві "7 канал Одеси", на перехресті Дерибасівської та Преображенської хуліганам завадило місце, де шанують пам'ять убитих одеситів. В ніч з 9 на 10 травня невідомі прийшли туди з саморобним смолоскипом і пропали дірку в червоно-чорному прапорі.

Справою про меморіальний вандалізмі зайнялися поліцейські, які встановлюють особи хуліганів.

 

Нагадаємо, у Львові знову нападають на пам'ятники людям, що стояли на проукраїнських позиціях. На цей раз вандал пошкодив Меморіал Небесної Сотні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 54

Все по темі:

Хулиганство, Мемориал, Одеса, Євромайдан.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Вознесінням Господнім 2021: красиві листівки і картинки російською та українською мовами
02 З Вознесінням Господнім! Красиві листівки і привітання зі святом
03 Тепер на Землі п'ять океанів: що кажуть дослідники
04 П'ятиповерхівка впала на жваву магістраль, багато людей загинуло: відео з моментом НП
05 "Дикуни": в Ужгороді в перші ж дні прокату вкрали 6 електросамокатів (фото, відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх отримати?
В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх отримати?
Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву
Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву
Тортури для українських дітей проросійських батьків: підлітки в окупованому Криму борються за паспорта України
Тортури для українських дітей проросійських батьків: підлітки в окупованому Криму борються за паспорта України
Вознесіння і Микита Гусятник: народні прикмети і заборони 10 червня
Вознесіння і Микита Гусятник: народні прикмети і заборони 10 червня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся