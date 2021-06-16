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На Донбасі загинув боєць ВСУ зі Львівщини, у нього залишилися мати і сестри (фото)

На Донбасі загинув боєць ВСУ зі Львівщини, у нього залишилися мати і сестри (фото)
Оновлено 14:49 Сьогодні Телеграф Facebook

У середу, 16 червня, в зоні проведення операції об'єднаних сил на Донбасі загинув житель міста Рава-Руська Львівської області Роман Андрійович Галуха, 1997 року народження, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Про це повідомляє Львівська обласна рада з посиланням на Рава-Руську міську територіальну громаду.

"Російсько-українська війна знову забрала життя Героя зі Львівщини. Щирі співчуття матері, сестрам загиблого. Вічна пам'ять! Герої не вмирають", - сказала голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

Як повідомлялося, 14 червня двоє військовослужбовців Збройних сил України підірвалися на Донбасі.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 23

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Донбас, ЗСУ, ООС, Втрати, Роман Галуха.
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