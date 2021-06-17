Бойовики підстрелили українського військового на Донбасі, ще один загинув не в бою

На Донбасі за добу постраждала одна військовий, інший боєць ВСУ загинув не в бою.
Про це 16 червня повідомили в Фейсбуці ОТГ "Північ".
За даними військових, 16 червня в районі ООС, близько 19:30 в результаті атаки ВС РФ неподалік від пункту Луганське один військовий отримав осколкове поранення.
У Фейсбуці ООС також повідомили про місця і кількості обстрілів ворогом.
Повідомляється, що протягом 16 червня бойовики 9 разів порушили "тишу".
Так, вогонь відкривався в:
За інформацією з Фейсбуку голови Львівської ОДА Максима Козицького, 16 червня на передовій загинув боєць ВСУ.
Загиблому жителю Рава-Руській Роману Галуха було 24 роки. Чоловік служив в 24 механізованій бригаді. У нього залишилася мати і сестри.
За даними штабу ООС дана втрата не є бойовою.
Даний інцидент розслідують, проте причини поки не озвучують.
Нагадаємо, що 14 червня, двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення на Донбасі.