Бойовики підстрелили українського військового на Донбасі, ще один загинув не в бою

На Донбасі за добу постраждала одна військовий, інший боєць ВСУ загинув не в бою.

Про це 16 червня повідомили в Фейсбуці ОТГ "Північ".

За даними військових, 16 червня в районі ООС, близько 19:30 в результаті атаки ВС РФ неподалік від пункту Луганське один військовий отримав осколкове поранення.

У Фейсбуці ООС також повідомили про місця і кількості обстрілів ворогом.

Повідомляється, що протягом 16 червня бойовики 9 разів порушили "тишу".

Так, вогонь відкривався в:

н.п. Авдіївці,

неподалік від н.п. Зайцеве, Талаківка і Новоселівка,

в районі Водяного,

поблизу Новгородського,

неподалік від Луганського,

поблизу Новотошківському.

За інформацією з Фейсбуку голови Львівської ОДА Максима Козицького, 16 червня на передовій загинув боєць ВСУ.

Загиблому жителю Рава-Руській Роману Галуха було 24 роки. Чоловік служив в 24 механізованій бригаді. У нього залишилася мати і сестри.

За даними штабу ООС дана втрата не є бойовою.

Даний інцидент розслідують, проте причини поки не озвучують.

Нагадаємо, що 14 червня, двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення на Донбасі.