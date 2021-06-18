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Загадково зниклий начальник штабу прикордонників в Одесі програв в казино велику суму: відкрилися подробиці

Загадково зниклий начальник штабу прикордонників в Одесі програв в казино велику суму: відкрилися подробиці
Оновлено 11:11 Сьогодні Телеграф

Стали відомі факти, що передували зникненню начальника Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби Олексія Черткова. За інформацією заступника голови Нацполіціі Максима Цуцкірідзе, за кілька днів до зникнення топ-прикордонник програв в казино велику суму.

Про це пише Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, що 1 червня близько 6:30 капітан першого рангу вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського в Одесі, але в розташування загону не прибув. До пошуків Черткова залучили всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку СБУ.

На даний момент відомо, що Чертков вів докладні записи всього, що з ним відбувалося. Завдяки цьому слідству стало відомо, що за кілька днів до зникнення чоловік програв у казино велику суму грошей і розплатитися не зміг.

Одна з останніх записок топ-прикордонника - "Я не можу вам платити". Кому вона була адресована - невідомо.

За словами Цуцкірідзе, поки у слідчих немає даних, що зниклий прикордонник Чертков виїхав з Одеси. Через пару днів після зникнення він був помічений в місті. Пошук триває.

Нагадаємо, на території Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби в кабінеті застрелився 40-річний майор.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Одеса, Зникнення, Прикордонник, Олексій Чертков.
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