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Стало відомо про долю жінки, яку шукали під обвалом на пляжі в Лебедівці

Стало відомо про долю жінки, яку шукали під обвалом на пляжі в Лебедівці
Оновлено 10:16 Сьогодні Телеграф

В Лебедівці Одеської області продовжується рятувальна операція на пляжі, де у вівторок стався зсув. Раніше в ГСЧС надійшла інформація про те, що там могла бути, як мінімум, одна туристка з місцевої бази відпочинку.

Про це повідомляє ТСН.Ранок.

Завали рятувальники розгрібали до ночі, розчистивши близько 70 квадратних метрів узбережжя. Через те, що до сих пір існує ризик повторного обвалу, на ніч роботи припинили і приступили до них вранці, адже обсяг роботи дорівнює вже виконаному.

Відомо, що жінка, яка нібито пропала в той день, жива. Крім того, заяв про зникнення людей в поліцію не надходило. На даний момент нікого під завалом рятувальники не знайшли, проте продовжать розбирати ділянку, де зазвичай відпочивають туристи.

За попередньою інформацією, зі схилу обрушилося на пляж близько 150 тонн землі. А причина зсуву - тріщини, які виникли через зливи.

Як повідомлялося раніше, в Одесі під аркою на в'їзді до пляжу "Ланжерон" демонтували шлагбаум, але придумали новий спосіб заробити на відпочиваючих.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 116

Все по темі:

Пляж, Лебедивка, Одещина, Зсув, Рятувальна операція.
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