В окупованому Луганську загадково помер митрополит: підозрюють вбивство

В окупованому Луганську помер митрополит Луганський і Алчевський Митрофан. Проросійські ЗМІ пишуть, що 59-річний батюшка помер в результаті перенесеного інфаркту. Однак в Мережі запевняють: митрополита вбили.

Доказом останнього служить фото свідоцтва про смерть Михайла Юрчука - ім'я Митрофана в світі. Причиною смерті вказано аж ніяк не інфаркт, а закриту тупу травму голови з переломом кісток черепа та крововиливом в мозок.

"Прям за класикою: "Батюшка помер від апоплексичного удару". Чого їм було відразу не зізнатися, що архієрею голову проломили? Бо сказано: немає нічого таємного, що не стало б явним. Незрозуміло тільки поки, вони там кафедру не поділили, чи афедрон" , - пишуть Телеграм-канали.

Відзначимо, що Митрополит Митрофан - уродженець Хмельницької області і майже 20 років прожив в столиці України. Пройшов шлях від інспектора в київських духовних школах до голови Синодальної комісії Української Православної Церкви. Преосвященним Луганським і Алчевським Митрофан став ще за два роки до окупації Донбасу бойовиками.

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