На Азовському морі з дитячого табору зник 11-річний хлопчик (фото)

У Бердянську Запорізької області сталася надзвичайна подія в таборі "Лелека": у неділю там не дорахувалися 11-річного хлопчика.

Про це розповіли в райуправлінні Нацполіції.

Повідомляється, що дитина пішла в невідомому напрямку без мобільного телефону. Директорка табору тут же звернулася в поліцію, проте пошук дитини успіхом не увінчався. Щоб відшукати школяра, залучили місцевих жителів.

Після того, як орієнтування потрапило в ЗМІ, до копів звернулася місцева жителька. Вона випадково зустріла дитину на вулиці, і хлопчик розповів жінці, що загубився.

На щастя, жертвою злочину він не став, а поліцейські висловили небайдужій жінці подяку за допомогу в розшуку зниклої дитини.

Нагадаємо, в Києві зник 5-річний хлопчик, який катався на самокаті у дворі будинку.