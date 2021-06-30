Стрілянина в Харкові: свідок НП розповів, як виглядав нападник (відео)

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15:28 Сьогодні Телеграф Національна поліція

Інцидент на Салтівці, під час якого був поранений заступник директора охоронного агентства Артем Мошенський стався о 9:30 ранку. За словами очевидця куля з травматичного пістолета потрапила в чоловіка, який був за кермом білої Toyota.

Про це повідомляє сайт міста Харкова 057.ua. Також на сайті розмістили відео з місця події.

 

Свідок Вадим Хоминський повідомив, що почув 4 постріли, а потім як міг, допомагав потерпілому - намагався зупинити кров серветками та викликав швидку допомогу. Він також описав нападника - чоловік у світлій кепці й сорочці, з пакетом.

Стрілянина сталася в Московському районі Харкова на вулиці Джерельній. Потерпілий, Артем Мошенський, заступник директора охоронного агентства, раніше служив в спецроті МВС "Східний корпус".

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Стрілянина, Харків, Салтівка.
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