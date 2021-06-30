У міськраді Харкова сталася бійка: причини штовханини (фото, відео)

Сесія Харківської міськради в середу, 30 червня, розпочалася на 10 хвилин пізніше через конфлікт у дверях сесійної зали. Частина помічників депутатів не могла потрапити на засідання.

Як повідомляє новинний портал Depo.Харків, всередину їх не пропускала поліція. Відео конфлікту також з'явилося в соціальних мережах.

Розв'язати питання вдалося при втручанні секретаря міськради Ігоря Терехова та першого заступника мера Олександра Новака. Вони звернулися до поліції, щоб всіх пропустили, в тому числі й журналістів.

Раніше "Телеграф" писав, що Терехов заявив про те, що в Харкові не збираються перейменовувати проспект ім. Георгія Жукова.