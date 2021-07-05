Не було ні вітру, ні дощу: в Харкові величезний клен впав на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони і вікна (фото, відео)

У неділю, 4 липня, в селищі Жуковського Харкова сталася надзвичайна подія: на житловий будинок на Академіка Проскури, 5 звалилося величезне дерево.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Труха".

Подія трапилася вранці. За словами місцевих жителів, не було ні вітру, ні дощу, і раптово великий клен впав на п'ятиповерховий будинок, вибивши вікна і розгромивши два балкона. Крім того, постраждав дах житлового будинку. На щастя, дерево не травмувало нікого з мешканців.

Комунальники спиляли частину клена і прибрали повалені гілки. Експертам тепер належить розібратися, чому, на перший погляд, здорове дерево повело себе настільки непередбачуваним чином.

Нагадаємо, в Сімферополі через негоду вулиці перетворилися на річки і почався справжній "деревопад".

Також ми писали про те, що в Києві дерево вбило чоловіка, який знаходився в автомобілі.